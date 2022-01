Calciomercato Padova: Moro ceduto al Sassuolo, in entrata Dezi dal Venezia

E' arrivata anche l'ufficialità. Con una nota infatti il Calcio Padova «informa che nella giornata di oggi - 31 gennaio, ultimo giorno utile per la finestra del mercato invernale - è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Luca Moro all’U.S. Sassuolo Calcio». Una notizia che era nell'aria da giorni e che sembra che l'accordo sia stato uno dei motivi che hanno portato alla rottura con l'ex direttore sportivo Sean Sogliano, sostituito da Massimiliano Mirabelli.

Rinforzi

Il Padova, come aveva anche preannunciato Mister Pavanel, cerca un rinforzo per il centrocampo e sembra aver trovato il profilo giusto in Jacopo Dezi. Il centrocampista, che è di proprietà del Venezia, dovrebbe diventare se non dovessero esserci imprevisti dell'ultimo minuto, un nuovo giocatore biancoscudato. Il centrocampista, in scadenza, dovrebbe firmare un contratto fino al 2024 con la società biancoscudata. Si tratterebbe quindi di trasferimento a titolo definitivo per l’ex giocatore di Parma e Empoli. Quest'anno per lui, con il Venezia, una sola presenza nella massima serie, alla prima di campionato contro il Napoli.