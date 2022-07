Calciomercato, Padova scatenato: ufficializzati sei nuovi acquisti

Da zero a sei in poco più di 24 ore: si accende all'improvviso il mercato del Calcio Padova, con la società di viale Nereo Rocco che ha ufficializzato un sestetto di nuovi acquisti in vista del prossimo campionato di serie C, che vedrà Bruno Caneo quale neo allenatore.

Nuovi acquisti

I nuovi rinforzi sono: il ventenne centrocampista scuola Napoli Carmine Cretella, il 26enne esterno offensivo Simone Russini e il trentenne terzino sinistro Andrea Zanchi (questi ultimi due svincolati dopo l'esperienza col Catania, poi fallito), la punta centrale classe 1994 Michael De Marchi (reduce da una stagione in cui ha siglato sei reti in 35 partite con le maglie del Pescara e del Südtirol), il portiere 23enne Alessandro Zanellati - in attesa di capire se Antonio Donnarumma rinnoverà il contratto o se cederà alle sirene del Palermo - e Bernardo Calabrese, ventenne centrale difensivo capitano della Primavera dell'Hellas Verona nella scorsa stagione. In arrivo anche Luca Gagliano, giovane attaccante del Cagliari.