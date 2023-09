Torrente mette a posto la difesa con l'innesto di Favale

Un nuovo innesto nel Padova per completare l'organico di Vincenzo Torrente a poche ore dall'inizio del campionato di calcio di Lega Pro girone A. Il calcio Padova rende noto che è stato formalizzato ieri, 1 settembre, il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 1998 Giulio Favale dalla Virtus Entella. Favale ha firmato un accordo in biancoscudato fino al 30 giugno 2025. Una pedina in grado di dare ancor più sicurezza al pacchetto arretrato dei biancoscudati.

Chi è Favale

Giulio Favale è nato a Pisa il 25 gennaio 1998: è un difensore di 179 centimetri. Cresce calcisticamente nel Pisa, arrivando a disputare un Torneo di Viareggio nella stagione 2016/2017; oltre alle 14 presenze in Primavera, esordisce in Serie B in Pisa-Spezia (0-0) del 24/12/2016. Disputa altre 3 gare nel campionato di Serie C della stagione successiva, prima del passaggio, sempre in Serie C, al Gavorrano, dove termina la stagione con altre 13 gare. Nella stagione 2018/2019 passa alla Lucchese, dove disputa 34 partite e 4 gare di playout. La stagione successiva veste la maglia della Reggiana (Serie C) dove colleziona 16 presenze, fino al passaggio nel mercato di gennaio alla Pistoiese, chiudendo la stagione con altri 6 gettoni. Nella stagione 2020/2021 si trasferisce al Cesena (Serie C), dove disputa 35 gare, mettendo a segno 1 gol contro l’Arezzo, nella prima stagione, e altre 29 presenze nel campionato 2021/2022. Nel 2022/2023 veste la maglia della Virtus Entella, scendendo in campo in 28 occasioni con 3 reti messe a segno contro San Donato Tavernelle, Reggiana e Lucchese.