Il Padova alla ricerca di una ciliegina sulla torta per spiccare il volo

Un mese abbondante all'inizio del campionato di Lega Pro girone A, si sta delineando il quadro della rosa del Padova a disposizione di Vincenzo Torrente. Dopo la dolorosa, ma inevitabile cessione di Aljosa Vasic al Palermo che ha portato fieno in cascina nelle casse della società di viale Nereo Rocco, in rapida successione all'ombra del Santo sono arrivati Alessandro Capelli dalla Pro Sesto, Luca Villa dalla Pergolettese, Filippo Delle Carri, già nella passata stagione al Padova, dal Como, Pietro Fusi dal San Giuliano City, Luca Crescenzi dal Siena e Kevin Varas dalla Pergolettese.

Possibili trattative

Siamo ancora in pieno mercato e il Padova non vuole fermarsi. Anche se quest'anno non ci sono stati proclami, è inevitabile che una società prestigiosa come quella biancoscudata, dopo alcune annate anonime, punti al salto tra i cadetti. Tra i nomi di spicco piace Paloschi del Siena con un passato in serie A, sono seguiti anche i difensori Piacentini del Modena e Battistini del Lecco. In attacco oltre a Paloschi non dispiace neppure Dubickas del Pisa. Carne al fuoco, insomma ce n'è e con il passare dei giorni, quando le pretese economiche delle singole società si abbasseranno, non è escluso che qualche colpo possa andare a segno.

La spina dorsale c'è

Il Padova di mister Torrente non ha snaturato la squadra dello scorso anno e in un probabile 3-5-2 tanto caro al tecnico, massima fiducia viene riposta sul portiere Donnarumma, l'attaccante Liguori e il gioiello Radrezza. Grandi cose la tifoseria si aspetta anche da Kirwan e Dezi. Oltre all'aspetto tecnico, al prestigio e al curriculum di ogni singolo calciatore, però, mai come quest'anno occorre unità d'intenti, un gruppo compatto e una società che sappia fare quadrato attorno ai propri effettivi per provare a coltivare un sogno che i supporters del biancoscudo sognano ad occhi aperti: la promozione.