Centrocampo blindato con Nicolò Bianchi dal Cesena

Doppio colpo del Padova negli ultimi giorni di mercato. Oggi 28 agosto la società di viale Nereo Rocco ha siglato un contratto biennale con Nicolò Bianchi, centrocampista proveniente dal Cesena di 31 anni e con Antonio Granata, 23 anni difensore fino a giugno 2024. Si tratta di due innesti di spessore che rendono la formazione biancoscudata di fatto pronta a cominciare da protagonista il campionato di Lega Pro 2023/2024.

Nicolò Bianchi

Nicolò Bianchi è nato a Como il 24 febbraio 1992, è alto 185 centimetri e persa 76 chili. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Como dove rimane fino al 2004, dove si trasferisce al Legnago; nel 2009 si trasferisce al Novara dove mette a segno 3 reti in 26 presenze nel 2010/2011. L’esordio tra i professionisti avviene il primo agosto 2011 con la maglia del Foggia in Serie C, dove colleziona 4 presenze prima del passaggio a gennaio al Giulianova in Seconda Divisione e concludendo l’annata con altre 12 presenze. Nel 2012-2013 veste la maglia dell’Alessandria (Seconda Divisione), la stagione successiva quella del Monza (Seconda Divisione). Torna al Novara nel 2014, questa volta in Prima Divisione, giocando 30 gare e mettendo a segno la sua prima rete tra i professionisti contro il Pavia, conquistando inoltre la promozione in Serie B. La stagione successiva viene acquistato dalla Cremonese (Serie C) dove colleziona 30 presenze ed 1 rete (contro l’Albinoleffe). Nel 2016/2017 si trasferisce al Bassano Virtus (Serie C), disputando 22 gare e 4 reti nella prima stagione e 28 gare ed 1 rete nella seconda. In seguito alla fusione tra Bassano Virtus e Vicenza nel 2018/2019 rimane in biancorosso in Serie C, disputando 35 gare e mettendo a segno 4 reti. Nell’estate 2019 firma un biennale con la Reggina: nel 2018/2019 mette a segno 1 rete in 28 gare conquistando la promozione in Serie B. Con gli amaranto tra i cadetti disputa 37 presenze con 2 gol (contro LR Vicenza e Cittadella) nella stagione 2020/2021, 32 presenze ed 1 gol (contro la Spal) nella stagione 2021/2022. Nell’agosto 2022 viene acquistato dal Cesena in Serie C dove colleziona 32 presenze.

Antonio Granata

Antonio Granata è nato a Nola il 6 aprile 2000 ed è un difensore di 187 centimetri. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Sampdoria dove rimane fino al 2017. Viene prelevato dall’Avellino disputando il Campionato Primavera 2 nel 2017/2018, a metà stagione viene acquistato dalla Salernitana. Nella stagione 2018/2019 disputa 21 gare ed 1 gol nel campionato Primavera 2 e partecipa alla Viareggio Cup. Nella stagione 2019/2020 arriva l’esordio tra i professionisti con la maglia del Rieti, dove colleziona 17 presenze ed 1 rete contro la Vibonese. Nella stagione 2020/2021 gioca con la Puteolana (Serie D) la prima parte di stagione (13 presenze ed 1 gol) per terminare la stagione con la maglia della Cavese (Serie C). Nella stagione 2021/2022 si trasferisce al Taranto (Serie C) dove colleziona 15 presenze in campionato. Inizia la stagione 2022/2023 con la maglia del Taranto (5 presenze) prima del passaggio a gennaio alla Gelbison (Serie C) e concludendo l’annata con altre 16 presenze.