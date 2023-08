Difesa blindata con l'arrivo di Marco Perrotta

Si rinforza il reparto arretrato del Padova che tra pochi giorni inizierà un nuovo campionato di Lega Pro girone A con il fermo proposito di ben figurare e lottare fino all'ultima giornata per tentare la scalata alla serie B. Oggi, 26 agosto il sodalizio biancoscudato ha annunciato l'acquisto di Marco Perrotta dal Bari. Il forte difensore classe 1994 ha firmato con il Padova un contratto biennale che andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Da giorni questo colpo era nell'aria. C'era solo da smussare qualche angolo prima dell'annuncio ufficiale. Soddisfatto il tecnico del Padova Vincenzo Torrente che crede ad occhi chiusi nelle potenzialità del difensore originario di Campobasso.

Chi è Marco Perrotta

Marco Perrotta nasce a Campobasso il 14 febbraio 1994 ed è un difensore mancino di 186 centimetri per 72 chili di peso. Originario di Campodipietra, inizia nel settore giovanile della squadra locale fino al 2007 quando si trasferisce al Messina, dove rimane per due anni. Nel 2009 viene prelevato dal Pescara dove trova anche l’esordio tra i cadetti il 29 maggio 2011, a 17 anni, nella gara contro il Cittadella. Nel gennaio 2013 passa in prestito alla Paganese, dove rimane anche la stagione successiva, collezionando complessivamente 36 presenze in Serie C. Nel luglio 2014 viene acquistato dal Teramo, dove rimane per due stagioni collezionando 63 presenze e 3 reti, e dove conquista una storica promozione in Serie B, poi revocata per illecito sportivo. Torna quindi al Pescara nel 2016: viene prestato all’Avellino in Serie B nel 2016/2017 dove colleziona 24 presenze ed 1 rete contro il Carpi. Disputa due stagioni in maglia biancazzurra in Serie B, collezionando rispettivamente 32 e 18 presenze. Nel luglio 2019 viene prelevato dal Bari in Serie C dove gioca 28 partite di campionato più due di playoff nel 2019/2020, mettendo a segno 2 reti, e 21 presenze tra campionato e playoff ed una rete messa a segno la stagione successiva. Nel 2021/2022 passa in prestito al Palermo: con i rosanero colleziona 24 presenze in campionato e 3 di playoff, conquista a fine stagione la seconda promozione in Serie B in carriera, grazie alla vittoria dei play-off proprio contro il Padova. Nel 2022/2023 si trasferisce in prestito alla Pro Vercelli dove segna 2 reti in 30 presenze.