Dal Trento al Lumezzane, passando per Vicenza: il calendario del campionato del Padova

Le forze dei calciatori, al momento, sono tutte concentrate sul ritiro di Pieve di Cadore, perché richiede fatica. Ma una "sbirciatina" di sicuro l'hanno data: è stato reso noto il calendario del girone A di serie C per la stagione 2024/25, con il Padova che inizierà il torneo sfidando in casa il Trento per poi concluderlo in quel di Lumezzane.

Calendario

Di seguito il calendario dei Biancoscudati giornata per giornata:

1° PADOVA-TRENTO 25/8 – 22/12

2° CALDIERO TERME-PADOVA 1/9 – 5/1

3° ARZIGNANO-PADOVA 8/9 – 12/1

4° PADOVA-ALCIONE MILANO 15/9 – 19/1

5° PRO VERCELLI-PADOVA 22/9 – 28/1

6° PADOVA-VIRTUS VERONA 25/9 – 2/2

7° PRO PATRIA-PADOVA 29/9 – 9/2

8° PADOVA-LR VICENZA 6/10 – 16/2

9° GIANA E.-PADOVA 13/10 – 23/2

10° PADOVA-FERALPISALO’ 20/10 – 2/3

11° ALBINOLEFFE-PADOVA 27/10 – 9/3

12° PADOVA-RENATE 30/10 – 12/3

13° PERGOLETTESE-PADOVA 3/11 – 16/3

14° PADOVA-NOVARA 10/11 – 23/3

15° PADOVA-ATALANTA U23 17/11 – 30/3

16° LECCO-PADOVA 24/11 – 6/4

17° PADOVA-TRIESTINA 1/12 – 13/4

18° UNION CLODIENSE-PADOVA 8/12 – 19/4

19° PADOVA-LUMEZZANE 15/12 – 27/4