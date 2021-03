Attività motoria all’aperto per la terza età: tornano le camminate del mercoledì lungo gli argini della città

In programma dal 14 aprile al 7 luglio, le camminate sono riservate a chi ha più di 60 anni. Tutti i dettagli

Il Settore Servizi Sociali - Ufficio attività creative terza età organizza una serie di attività motorie per la terza età all’aria aperta per camminare, fare ginnastica e stare in compagnia.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti-3

Requisiti

essere residenti nel Comune di Padova;

avere compiuto 60 anni;

essere in condizione non lavorativa.

Sedi e giorni dei corsi

Camminata sugli argini

dove: gli argini e i luoghi di ritrovo sono:

- Porte Vinciane in località Scaricatore di Voltabarozzo

- Argine Brentella - impianti Brentella, entrata da via Pelosa

- Argine via Goito - gradinata della chiesa Sacra Famiglia

quando: il mercoledì dal 14 aprile al 7 luglio 2021 dalle 9 alle 10.30

costo: attività gratuita

Durante l’attività verranno adottate le misure di contenimento e gestione epidemiologica COVID-19 (distanza minima tra le persone di 2 metri, gel igienizzante per le mani e utilizzo della mascherina). E’ previsto un numero massimo di partecipanti per garantire il corretto distanziamento.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è obbligatoria la prenotazione telefonando al n. 049 8205088, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

Luogo via Giotto , 34 Padova

Telefono 049 8205088

Fax 049 8207121

Orario riceve su appuntamento. Risposta telefonica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30

Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Segato

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo

Info web

https://www.padovanet.it/evento/attivit%C3%A0-motoria-allaperto-la-terza-et%C3%A0-camminate-negli-argini