Campionati italiani under 21 di Karate: la fuoriclasse padovana Sofia Rampazzo si conferma campionessa italiana

Finalmente dopo oltre un anno di stop le gare di karate sono ripartite e la Sen Shin Kai di Padova si è fatta trovare subito pronta, vincendo due ori ai campionati italiani under 21 di kumite. Nella categoria 68 kg femminile la fuoriclasse padovana Sofia Rampazzo si è confermata campionessa italiana vincendo tutti e cinque gli incontri disputati con punteggi perentori (7-0,1-0,8-1,4-0,2-0). Una performance magnifica la sua, ha saputo tenere la concentrazione per tutta la gara e in ogni combattimento è riuscita ad aumentare la qualità del suo karate.

Nella 75 kg maschile è stata la volta di Matteo Magagna salire sul gradino più alto del podio conquistando il meritato tricolore al termina di una prova perfetta, cinque incontri vinti senza concedere niente agli avversari. Queste le prime parole della Rampazzo a fine gara: «Tornare in gara dopo un anno di stop dovuto alla pandemia a cui si è aggiunto l’infortunio al crociato non è stato semplice. La tensione era tanta, nonostante gli allenamenti intensissimi, mi sentivo come se fossi impreparata perché in effetti ripartire con una gara così importante dopo così tanti mesi è dura. Tornare a gareggiare è stato magnifico e riuscire a confermarmi campionessa italiana è stato per me un grande trionfo».