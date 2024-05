Dodici vittorie e 37 podi per Assindustria Sport ai campionati societari: tutti i risultati

Incetta di podi per Assindustria Sport ai Campionati di società regionali che, nel fine settimana appena lasciato alle spalle, hanno richiamato quasi 2.300 atleti allo Stadio Chiggiato di Caorle. Ben 37 (17 maschili e 20 femminili) quelli messi in fila dal club gialloblù, alla fine di questa fase secondo sia nella classifica di squadra maschile sia in quella femminile. 12 le vittorie conquistate.

Vittorie e podi

Spiccano le doppiette dell’azzurra Michela Moretton, che fa suoi sia i 1.500 (in 4’26”91) sia i 5.000 (in 16’26”15) e della sprinter Arianna Bacelle, protagonista sui 100 (11”84) e sui 200 metri (24”66). In alcune specialità Assindustria Sport ha addirittura monopolizzato il podio o quasi, come nel lungo maschile, con la vittoria di Michele Sarzi (7.22) davanti a Kaboré e Zanatta, o come nell’asta (si impone Matteo Miani con 5.01 metri davanti a Schiavon), nei 1.500 (Serafini secondo, D’Este terzo), nei già citati 200 femminili (Bacelle prima, Martina Agostini terza), nel lungo (Borella seconda, Zangobbo terza) e nel martello (Keren Mbongo seconda, Prinetti terza). Il tutto sotto agli occhi del presidente Roberto Gasparetto, presente a Caorle a fare il tifo per i suoi atleti. Continuano intanto a mettersi in evidenza anche gli sprinter allenati al Colbachini da coach Airale, con la britannica Daryll Neita quarta nei 100 nella tappa di Wanda Diamond League di Eugene (11”00), il campione olimpico di Rio Omar McLeod terzo nei 110hs di Nancy, meeting del Silver Continental Tour, in 13”45 e Adam Gemili secondo nei 100 a Budapest in 10”32, suo personale stagionale.

Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K

Nel corposo bilancio del weekend da segnalare anche la partecipazione di una ventina di atleti del Gruppo Podistico di Assindustria Sport alla Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, gara internazionale di corsa su strada organizzata da Venicemarathon, in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo. Da rimarcare, in particolar modo, la prestazione di Anna Frigerio, ottima seconda nella gara più breve in 37’41”.

Risultati

Tutti i podi conquistati da Assindustria Sport nel weekend.

UOMINI. 400: 2. Giovanni Lazzaro 48”64. 1.500: 2. Thomas Serafini 3’48”14, 3. Thomas D’Este 3’39”40. 3.000 siepi: 2. Tommaso Forner 9’05”76. Asta: 1. Matteo Miani 5.01, 2. Lorenzo Schiavon 4.85. Triplo: 2. Edoardo Babato 14.37 (-1.8). Disco: 1. Valerio Forgiarini 49.63. Giavellotto: 3. Matteo Orian 61.76. 4x100: 3. Assindustria Sport (Cecere, D’Andreta, Babato, Koffi Emma) 41”74. 200 (-0.2): 1. Jacopo Albertin 21”32. Lungo: 1. Michele Sarzi 7.22 (+1.6), 2. Camillo Kaboré 7.17 (+1.8), 3. Jacopo Zanatta 7.12 (+1.6). Martello: 3. Luca Marchiori 56.09. Marcia (10.000 m): 1. Michele Disarò 49’10”95. 4x400: 2. Assindustria Sport (Albertin, De Bortoli, Ostanello, Cibin) 3’14”89. Società: 2. Assindustria Sport 13.439 punti.

DONNE. 100 (+1.9): 1. Arianna Bacelle 11”84. 400: 2. Giada Donati 56”93. 1.500: 1. Michela Moretton 4’26”91. 3.000 siepi: 1. Laura Dalla Montà 10’33”18. 100 ostacoli (+3.0): 3. Martina Agostini 13”87. Alto: 3. Rebecca Pavan 1.75. 4x100: 2. Assindustria Sport (Ballin, S. Agostini, M. Agostini, Bacelle) 46”76. 200 (-1.6): 1. Arianna Bacelle 24”66, 3. Martina Agostini 25”01 (-0.9). 800: 3. Giada Donati 2’12”55. 5.000: 1. Michela Moretton 16’26”15. 400 ostacoli: 1. Sofia Faggion 1’01”29. Lungo: 2. Sofia Borello 6.12 (+1.0), 3. Carol Zangobbo 5.89 (+0.7). Disco: 3. Tarè Miriam Bergamo 44.28. Giavellotto: 1. Margherita Randazzo 49.64. Martello: 2. Keren Mbongo 57.00, 3. Lucia Prinetti Anzalapaya 56.31. Marcia (5.000 m): 2. Agnese Zanatta 26’11”39. 4x400: 1. Assindustria Sport (Chessa, Vinante, Lorenzetto, Donati) 3’54”69. Società: 2. Assindustria Sport 13.814 punti.