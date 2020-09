Campionati regionali di marcia: applausi per l'allieva Mihai, 25'01'' nei 5mila metri

Nel segno della Vis Abano la domenica di gare che allo stadio di Monteortone ha assegnato i titoli regionali individuali di marcia per tutte le categorie. La società padovana ha fatto gli onori di casa sulla rinnovata pista e si è imposta nella classifica generale di società del Trofeo Meeting Regionale Veneto. A livello individuale, applausi per l’allieva della Fondazione Bentegodi, Alexandrina Mihai, che ha chiuso i 5000 metri in 25’01”, e per lo junior del Gs Valsugana, Aldo Andrei, che sulla stessa distanza ha fermato il cronometro a 20’27”9. Circa 130 gli iscritti, compresi gli esordienti impegnati in una prova dimostrativa senza assegnazione dei titoli.

Risultati maschili

I risultati. Maschili. Assoluti (5000 m): 1. Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino) 20’27”9, 2. Michele Disarò (Assindustria Sport Padova) 21’40”3 (campione regionale assoluto e promesse), 3. Pietro Marchetti (Fondazione M. Bentegodi) 23’33”5 (campione regionale juniores). Campioni regionali master. SM50: 1. Siro Pillan (Gs Alpini Vicenza) 29’34”6. SM60: 1. Enrico Olivo (Expandia Atl. Verona) 29’48”0. SM70: 1. Roberto Piaser (Atl. San Biagio) 31’48”9. SM75: 1. Amatore Michieletto (Brema Running Team) 39’08”1. Cadetti (5000 m): 1. Giacomo Bertolazzi (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 26’17”1, 2. Alessio Favaretto (Trevisatletica) 28’09”0, 3. Giulio Bellin (Fiamme Oro) 29’09”0. Ragazzi (2000 m): 1. Massimo Magagna (Fiamme Oro) 11’38”1, 2. Federico Marcassa (Atl. Schio) 12’00”0, 3. Alessandro Tiso (Vis Abano) 12’32”9.

Risultati Femminili

Femminili. Assoluti (5000 m): 1. Viviana Valsecchi (Atl. Lecco Colombo Costruz.) 26’02”9, 2. Lucia Battaglia (Acquadela Bologna) 27’31”6, 3. Silene Marchioro (Atl. Schio) 27’42”3 (campionessa regionale assoluta), 4. Maria Vian (Atl. Ponzano) 28’25”8 (campionessa regionale promesse), 8. Francesca Maria Pivesso (Vittorio Atletica) 32’20”6 (campionessa regionale juniores). Campionesse regionali master. SF40: 1. Manuela Balasso (Trevisatletica) 33’56”7. SF55: Silene Marchioro (Atl. Schio) 27’42”3. Allieve (5000 m): 1. Alexandrina Mihai (Fondazione M. Bentegodi) 25’01”0, 2. Agnese Zanatta (Atl. Ponzano) 27’28”4, 3. Anna Pizzolon (Assindustria Sport Padova) 29’06”6. Cadette (3000 m): 1. Maddalena Destro (Assindustria Sport Padova) 16’50”1, 2. Anna Michielin (Atl. Ponzano) 16’55”0, 3. Veronica Dipasquale (Atl. Malignani Lib. Udine) 17’07”9, 4. Sharol Maroso (Asi Atl. Breganze) 17’35”5. Ragazze (2000 m): 1. Ilaria Serena (Atl. Riviera del Brenta) 11’03”8, 2. Alessia Miniutti (G.A. Coin) 11’44”5, 3. Laurentia Mereuta (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 11’58”3.