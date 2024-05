Lo storico impianto di Vighizzolo D’Este battezza il campionato italiano velocità su terra autocross

Sarà Vighizzolo d’Este, col suo storico impianto, a ospitare la partenza del Gravel Challenge 2024. La struttura padovana, sabato 11 e domenica 12 maggio, tiene a battesimo il campionato italiano velocità su terra autocross, organizzato da Bmg Motor Events. Nella prima giornata gli specialisti del fondo sterrato saranno impegnati nello svolgimento delle pratiche burocratiche, mentre l’indomani saranno in abitacolo e daranno vita all’evento vero e proprio, tra prove e manche di gara. Due i format previsti: quello tradizionale di autocross e quello che può essere definito di avvicinamento, denominato challenge. Stanno arrivando le prime iscrizioni, tra cui quella del campione in carica Luca De Fortunati.

Le formule

Nel formato autocross i piloti si scontrano tra loro, con lo schema delle batterie in griglia. Sono previste le prove libere, di qualificazione, le batterie di gara con semifinali e finali. E’ la competizione “principe”, a cui sono ammesse vetture appartenenti a sei categorie: Junior Buggy, Buggy, Superbuggy e Kart Cross, ossia monoposto a trazione sia anteriore, sia integrale, con motori di diversa cilindrata; Turismo e Touring, vale a dire vetture tradizionali a due e a quattro ruote motrici con propulsori con 3500 cc di cilindrata massima. Il formato challenge, invece, prevede un solo mezzo in pista, che lotta contro il tempo. La partenza sarà lanciata: tra il punto in cui sarà acceso il motore e il punto in cui scatta la rilevazione cronometrica, i concorrenti affronteranno una curva. Ognuno partirà a una distanza di 4-5 secondi l’uno dell’altro. Non è previsto il contatto con gli altri mezzi. Il parco vetture ammesse è estremamente ampio e ricopre il 90% dei gruppi identificati Aci Sport. I piloti possono prendere parte a uno o a entrambi i format.

Il campionato

Vighizzolo d’Este ospiterà nuovamente il campionato il weekend del 27-28 luglio. In calendario altre tre prove: a Latina (29-30 giugno e 26-27 ottobre) e San Polo d’Enza (7-8 settembre). Il campionato italiano velocità su terra autocross (Gravel Challenge) nasce come estensione estiva del campionato italiano velocità su ghiaccio (Ice Challenge). L’obiettivo è entrare a pieno titolo nel mondo dell’off road targato Aci Sport, mettendo al fianco del classico formato di autocross la formula Challenge, ripresa dal trofeo che si svolge su fondo ghiacciato. In questo modo si vuole avvicinare al mondo della disciplina e della pista vetture performanti per permettere ai driver di fare esperienza in un contesto professionale e in piena sicurezza.