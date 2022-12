La regina del rally è di Campodarsego: correrà con il patrocinio del Comune

Il comune di Campodarsego ha concesso oggi, 5 dicembre, il patrocinio alla sua cittadina Laura Callegaro, pilotta ventiduenne, campionessa di rally nel campionato italiano "Rally Terra".

Il sindaco

«Il comune di Campodarsego - ha detto il primo cittadino Valter Gallo - è orgoglioso di celebrare l'impegno sportivo e il successo raggiunto da Laura che, con fierezza, vuole celebrare, attraverso la sua vittoria, anche il territorio cui vive di Padova e provincia e desidera sostenere inoltre il progetto "giovane e donna" poichè Laura ha deciso di correre con con un equipaggio completamente al femminile anche nel 2023».

La campionessa

Laura Callegaro nel 2022 ha partecipato al Campionato Italiano "Rally Terra" con la vettura Peugeot 208 R2B (Rally4). Affiancata dalla navigatrice modenese Sara Montavoci per le ultime due gare del Campionato 2022, Laura ha deciso di continuare con l’equipaggio completamente donna anche per la stagione prossima. «Dopo aver festeggiato il successo del 2022 - ha detto la campionessa - abbiamo reso partecipe il comune di Campodarsego della nostra attività sportiva, che ci ha concesso

il Patrocinio per l’ultima gara di questa stagione e anche per la stagione a venire. L’obiettivo del 2023 è quindi quello di ripartecipare al Campionato Italiano Rally Terra, integrandolo con altre gare sempre su terra di un altro Campionato, il campionato Raceday, per aumentare l’esperienza su questo fondo. Altro obiettivo del 2023 - ha concluso - è quello di portare in alto il territorio in cui vivo, sperando di poter coinvolgere altre aziende locali che credano in questo progetto giovane e donna e che

vogliano far emergere il loro brand in ottica nazionale».