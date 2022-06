Caneo si presenta: «Sarà un Padova aggressivo e propositivo»

«Io lo so che tanto non ci crederete - esordisce il ds Massimiliano Mirabelli - ma la prima e unica è stata lui, Mister Caneo. Lo conosco e lo seguo da anni, conosco il suo percorso e so è quello di cui abbiamo bisogno per costruire il tipo di squadra che abbiamo in mente». Comincia così la conferenza di presentazione del nuovo allenatore del Calcio Padova, Bruno Caneo. L'ultima sua stagione alla Turris è stata a dir poco esaltante, una squadra votata all'attacco e allo spettacolo. Una squadra partita per salvarsi ma che a fine girone d'andata aveva già raggiunto l'obiettivo. «Il mio modulo preferito è il 343 - spiega - ma voglio che le punte siano vicine».