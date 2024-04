Dal 21 al 25 maggio L’onda A.S.D, associazione sportiva che si occupa di inclusione sociale di ragazzi disabili in collaborazione con Canottieri Padova organizza la 5^ edizione del Commit Open, torneo internazionale di tennis wheelchair. Il torneo di grado Itf 3, diretto da Vladimiro Amato, con un montepremi di 14.000 dollari è il terzo più importante d’Italia grazie alla collaborazione di istituzioni e partner sostenitori.

Alla competizione di singolo e doppio maschile e femminile sono attesi anche atleti tra i primi 10 al mondo. Fino ad ora hanno confermato la presenza tra gli uomini il cinese Jl Zhenxu e il francese Frederic Cattaneo (numero 19 e 20 del ranking mondiale). Per il draw rosa: l’argentina Maria Florencia Moreno e la tedesca Katharina Kruger (numero 16 e 20 del ranking) e tra i quad il turco Ali Ataman e il canadese Mitch McIntyre (numero 16 e 28 del ranking).

Le entry list chiuderanno il 21 di Aprile e al momento i più bassi in classifica in quello maschile e femminile si attestano sulla posizione numero 50. Alla manifestazione di Via Polveriera l’ingresso è completamente gratuito. La kermesse è volta a sensibilizzare e a far avvicinare il pubblico verso gli sportivi paralimpici, che con grandi difficoltà hanno raggiunto importanti obiettivi. La categoria Quad oltre a non poter disporre dell’uso degli arti inferiori, prevede per i giocatori altre ulteriori menomazioni. Rispetto al tennis tradizionale nel wheelchair la palla può essere giocata anche dopo due rimbalzi della stessa, ma le abilità dei giocatori rimangono elevatissime.