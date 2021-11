Canottieri Padova: si salva ma guarda ai play off

Obiettivo salvezza centrato per la Canottieri Padova con il team maschile di A2. Dopo la vittoria in casa di Domenica 14 contro i riminesi del Viserba per 4-2, si trovano al terzo posto che equivale alla salvezza matematica, ma potrebbero anche accedere ai play off.

Play off

Domenica 21 in via Polveriera ci saranno i senesi del Sinalunga a punteggio pieno, che potrebbero anche presentarsi con le “riserve”. Stesso dicasi per i canottieri che potrebbero far giocare chi finora ha avuto pochi spazi, vista l’obiettivo salvezza già raggiunto. I play off passano anche per i risultati dei napoletani del Vomero, che nella sesta ed ultima giornata saranno in trasferta a Rimini.

Speranza play out

Campionato ancora tutto da scrivere, per il maschile, invece per il femminile del Plebiscito, ci sono forse i titoli di coda. Piove sul bagnato per il team femminile del Plebiscito che si arrende a Ceriano per 3-1. Soltanto Arcidiano e Ceschi portano a casa il punto della bandiera. Salvezza compromessa per le padovane, che con la vittoria delle baresi col Beinasco, le lasciano a fare il fanalino di coda da sole. Domenica prossima ultima chiamata per il team del Plebiscito che incontra le dirette concorrenti del Bari, e forse, in caso di vittoria potrebbero sperare nei play out.

