Il capitano della Pergolettese, Villa, sfida il Padova: «Ci toglieremo un'altra soddisfazione»

Si giocherà alle 20 e 30 all'Euganeo la prima, speriamo non l'unica, sfida del Padova ai play off di serie C. L'avversario non ha portato affatto bene, nelle sfide di stagione. E dopo uno 5 a 0 e un 3 a 0 all'Euganeo, la temibile Pergolettese ha le sue ragioni per confidare in un risultato positivo, anche se ci si augura che gli uomini di Torrente siano intenzionati a scrivere una pagina nuova. Sono stati venduti, a due giorni dal match 2.200 paganti, dei quali 18 a tifosi ospiti.

Ottimismo

Le parole del suo capitano, Luca Villa, vanno nella direzione del chiaro ottimismo, anzi forse addirittura lo superano: «Loro adesso sono in grande forma, hanno finito il campionato in maniera molto positiva», afferma usando un minimo di diplomazia. «Però anche noi, oltre ad aver disputato un grande girone di ritorno, abbiamo visto che negli scontri con loro abbiamo fatto due grandi prestazioni. Sicuramente una terza partita ci può far togliere ancora qualche soddisfazione», ha dichiarato con fare molto sicuro. Una dichiarazione d'intenti chiara quella esplicitata dal capitano della Pergolettese, Luca Villa. Il laterale sinistro è convinto che anche questa volta finirà come le ultime due sfide di campionato. «Il Padova è una squadra che anche personalmente mi ha portato bene, visto che sono riuscito a far gol sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Chissà che non riesca a ripetermi così da uscire contenti da quello stadio anche giovedì sera». Per la cronaca sono esattamente due le reti segnate dal capitano del prossimo avversario in stagione. Esattamente quelle.

Inchiesta

Sempre per quanto riguarda la squadra che il Padova affrontera giovedì, il Tribunale Federale, in riunione collegiale, ha intanto respinto l’istanza di sospensione dei playout inoltrata dal Piacenza dopo l’inchiesta emersa a causa dell’esposto presentato proprio prima di Pergolettese-Triestina. I playout quindi vanno avanti regolarmente con le gare di ritorno in programma per sabato, lo stesso Tribunale si pronuncerà sulle motivazioni del mancato stop il prossimo 7 giugno. Prosegue l’inchiesta della Procura Federale su Pergolettese/Triestina e nei giorni scorsi sono stati svolti gli interrogatori sui presunti coinvolti.