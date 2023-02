Carlotta Fusetti ancora d'oro nel weekend di Coppa del Mondo Under

Nel weekend in cui Carlotta Fusetti chiude la striscia di successi consecutivi in Coppa del Mondo Under 20, terminando la gara individuale al nono posto, la squadra azzurra di sciabola – con la padovana nel ruolo di closer dei match – sale sul gradino più altro del podio a Plovdiv in Bulgaria.

Azzurre

Weekend da ricordare per la scherma veneta sulle pedane mondiali giovanili. Ieri era arrivato il brillante secondo posto nel fioretto individuale a Jena, in Germania, di Greta Collini del DLF Venezia e oggi a Istanbul Allegra Cristofoletto di Scherma Treviso M° Ettore Geslao è salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre di spada.

Fusetti

Carlotta Fusetti non è riuscita a fare poker. Dopo aver vinto le tappe ospitate da Polonia, Ungheria e Spagna, in Bulgaria l'atleta classe 2004 del Petrarca Scherma e del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle ha chiuso al nono posto, sconfitta negli ottavi dall'americana Jenna Shoman, vincitrice della medaglia di bronzo. Nella gara, vinta dalla francese Tori Toscane, ottimo sesto posto di un'altra sciabolatrice padovana, Lucia Stefanello, sconfitta nei quarti proprio dalla francese Toscane. Come detto Carlotta Fusetti si è rifatta oggi, assieme alla compagne Michela Landi, Manuela Spica e Mariella Viale. Il quartetto azzurro ha superato gli Stati Uniti nei quarti di finale per 45-42, la Francia in semifinale 45-37 e poi la Bulgaria padrona di casa in finale con il punteggio di 45-39.