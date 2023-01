Carlotta Fusetti concede il bis, oro anche nella storica tappa di Budapest

Carlotta Fusetti concede il bis. Dopo aver dominato la prova di Coppa del Mondo disputata in dicembre in Polonia, la sciabolatrice padovana classe 2004 del Petrarca Scherma e del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle ha vinto l'oro nella storica tappa di Budapest. L'atleta patavina torna dalla capitale magiara con due medaglie, grazie al bronzo conquistato oggi nella competizione a squadre. Venerdì le sorelle minori di Carlotta, le gemelle Diletta e Vittoria, hanno fatto doppietta nella prova di qualificazione zonale ai Campionati Italiani Under 14 disputata a Malo, classificandosi rispettivamente prima e seconda nella categoria Ragazze-Allieve.

Conferma

Ritornando alle pedane magiare, Carlotta ha dominato la gara, esattamente come era accaduto in Polonia in dicembre. Chiuso il girone vincendo tutti gli assalti e guadagnandosi il primo posto del seeding dell'eliminazione diretta, l'allieva di Alberto Pellegrini ha prima sconfitto 15-0 la bulgara Milanova, poi nel turno da 32 ha battuto la romena Stan per 15-10. Il suo cammino è proseguito con il successo per 15-9 contro l’ucraina Bondar per assicurarsi poi la medaglia con un 15-6 contro la francese Tranquille. In semifinale Carlotta ha sconfitto l'ungherese Battai con il punteggio di 15-11 prima di chiudere la gara sul gradino più alto del podio superando ancora un'atleta magiara, Anna Spiesz, per 15-10.

Squadra

Assieme alle compagne Michela Landi, Maria Clementina Polli e Manuela Spica, l'atleta del Petrarca è salita sul terzo gradino del podio. Il piazzamento di bronzo è stato raggiunto dopo la vittoria nel match per il terzo posto contro la Turchia con il punteggio di 45-33. La giornata delle azzurrine è iniziata con il facile successo per 45-19 sull’India nel tabellone delle 16. L’Italia ha poi battuto la Korea per 45-23 nei quarti di finale prima della sconfitta contro la nazionale francese per 45-34. La squadra italiana ha prontamente reagito al ko affrontando con determinazione la formazione turca e vincendo il match che ha portato le azzurrine della sciabola per la prima volta in questa stagione sul podio. Il successo di giornata è andato all'Ungheria che ha superato in finale la Francia.Da segnalare l'ottima prova nell'individuale maschile di un altro atleta padovano, Antonio Tallarico, sconfitto nel derby con Edoardo Cantini, poi medaglia d'argento. Tallarico ha chiuso la gara al sesto posto.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE – Budapest, 7 gennaio 2023

Classifica (133): 1. Carlotta Fusetti (ITA), 2. Anna Spiesz (HUN), 3. Sugar Katinka Battai (HUN), 3. Manuela Spica (ITA), 5. Nisanur Erbil (TUR), 6. Mathilde Mouroux (FRA), 7. Lola Traquille (FRA), 8. Michela Landi (ITA).

Le altre italiane: 14 Maria Clementina Polli, 15 Lucia Stefanello, 17 Amelia Giovannelli, 18 Mariella Viale, 23 Francesca Burli, 31 Alessandra Nicolai, 34 Elisabetta Borrelli, 50 Martina Giancola, 61 Alessia Piccoli.