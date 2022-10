Una vita divisa tra la "fiamma" e il karate: ancora successi per Federica Refolo

A Caorle tra il 27 e il 30 ottobre sono in programma competizioni internazionali Iku dove si sfidano diversi atleti di livello professionistico. Tra questi ha gareggiato il carabiniere Federica Refolo, 23 anni, classe 1999, in servizio presso la Stazione carabinieri di Carmignano di Brenta da circa un anno. La giovane Karateka, iscritta alla

Federazione Italiana Karate sia come atleta che come allenatrice, insegnante tecnico, giovedì 27 ottobre, ha raggiunto l’oro a squadre nella disciplina del Kumite, combattimento a semi contatto fisico.

Chi è

La giovane, nella sua carriera sportiva ha gareggiato in diverse competizioni internazionali raggiungendo risultati di prestigio come l’oro conquistato in due discipline (Kata e Kumite) nella competizione mondiale svoltasi dal 12 al 14 novembre 2018 a Nuova Delhi. Un fiore all'occhiello del Comando Provinciale, con un'amore incondizionato per le arti marziali e soprattutto per la professione che ricopre con eccellenti risultati.