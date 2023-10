La Cellini perde con la capolista Cassano Magnago, ma è una sconfitta agrodolce

Nei primi 10 minuti, per gli spettatori del Palafarfalle, è un film già visto, perché le ospiti partono meglio in attacco e solide in difesa firmando un parziale di 5-1. Alla Cellini l'attacco non gira e i diversi errori tecnici non le permettono di mettersi in partita. Quando Cassano cala un po' d'intensità la Cellini riesce ad accorciare e a impensierire le amaranto con Borrini e Tanic dall'ala. Però una grande Nila Bertolino e l'imprecisione al tiro delle rossoblù negli ultimi 5 minuti hanno riscavato il solco e a fine primo tempo il risultato è 10-15 che rende tranquille le cassanesi.

Nel secondo tempo la Cellini parte fortissimo e nei primi 5 minuti giocati ad alto ritmo da entrambe le squadre riduce il gap a soli due gol grazie a Yvana Djiogap e alle parate di Broch, che nei momenti decisivi si esalta. Al 36' un episodio cambia la partita: Yvana Djiogap commette fallo da 2 minuti rientrando in difesa sull'incursione in contropiede di Alessia Zizzo. Per gli arbitri è rosso diretto e rigore.

Cassano Magnago ne approfitta e prende nuovamente le cinque lunghezze di vantaggio, ma poi si scompone e la Cellini, che ancora una volta non è uscita dalla partita, riduce di nuovo con delle belle aperture di Prela verso Bozza, in gol 3 volte. Per le amaranto, però, hanno inciso la forza di volontà di Barbosu (era ovunque) e i gol dall'ala destra di Giulia Milan (6 su 6 tentativi). Suo il 25esimo gol che ha praticamente chiuso l'incontro, anche se Borrini (22-25) ha provato a tenere aperta la contesa fino alla fine. La partita è stata molto tattica. La tendenza delle due squadre era quasi sempre di attaccare a difesa schierata, soprattutto nel secondo tempo, dove non si è mai avuto l'idea di una partita chiusa al 100% fino al minuto finale. Cellini che quindi fa un netto passo in avanti rispetto alle prime due uscite stagionali, ma ancora sconfitta contro Cassano che invece è al primo posto a punteggio pieno con Brixen in campionato.

Tabellino

Cellini Padova: 3 Djiogap Azapzi Yvana (1), 5 Borrini Beatrice (6), 6 Griggio Giorgia, 7 Barresi Micaela Agustina, 13 Bozza Viola Grazia (3), 15 Broch Martina, 18 Aroubi, Sara (1), 19 Prela Angela (2), 20 Eghianruwa Serena Osamagbe (4), 21 Okorie Ifeoma, 22 Enabulele Sonia Osasogie, 24 Rettore Nicole, 25 Eghianruwa Anabel, 28 Mazzaro Gaia, 31 Tanic Marijana (5). All: Marchionni Mauro.

Cassano Magnago: 5 Ferrazzi Sofia, 10 Kobilica Diana, 11 Manfredini Angelica (2), 17 Cobianchi Michela (3), 27 Laita Giulia (2), 30 Zanellini Sara, 38 Macchi Asia, 46 Ponti Lisa Michelle (4), 49 Zizzo Alessia (5), 55 Barbosu Bianca Ioana (4), 89 Milan Giulia (6), 92 Bertolino Nila, 95 Milan Alice, 97 Zizzo Claudia. All: Affricano Marco.