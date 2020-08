Ora è ufficiale: il Centro Sportivo Plebiscito disputerà la serie A2 maschile di pallanuoto

Già da qualche giorno si vociferava di questa possibilità, ma infine nella giornata di mercoledì 5 agosto la Federazione Italiana Nuoto ha confermato con la definizione dei gironi Nord e Sud: nella stagione 2020/2021, il Centro Sportivo del Plebiscito disputerà il campionato nazionale maschile di serie A2.

«Un riconoscimento dell’ottimo lavoro»

«Un riconoscimento, da parte della Federazione, di tutto l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni da atleti, allenatore, direttore sportivo, e staff. Il primo grande ringraziamento lo faccio dunque alla FIN, per quest’emozionante opportunità concessaci» commenta il dirigente David Barbiero «viene così valorizzato tutto il lavoro svolto sul nostro numeroso vivaio, un progetto impostato già quattro anni fa, e ora ulteriormente consolidato con l’arrivo di Gianluca Garibaldi».

«Puntare sui nostri giovani e in cerca di partner»

Per quanto riguarda la stagione in arrivo, Barbiero ha le idee chiare: «Il nostro primo obiettivo sarà ovviamente puntare sui nostri giovani, che si sono assolutamente dimostrati di valore già nella scorsa stagione e hanno potuto, negli ultimi due mesi di riapertura, lavorare per migliorare ulteriormente. Parallelamente, siamo alla ricerca di collaborazioni per sostenere la squadra: i campionati di serie B e serie A2 hanno caratteristiche differenti da molti punti di vista, quindi abbiamo necessità di partner che possano aiutarci».

«Dobbiamo dimostrare che il nostro posto è in A2»

Assolutamente entusiasta il tecnico Gianluca Garibaldi: «Sono felicissimo di questa notizia, per me è un’opportunità enorme. Sono entusiasta e non vedo l’ora di cominciare: sarebbe stato bello conquistarsi la promozione sul campo, ma sono assolutamente convinto che, visto l’andamento del campionato in cui quasi a metà delle giornate stavamo facendo bene ed eravamo proiettati verso la prima posizione, l’epilogo avrebbe potuto essere lo stesso. Ora dobbiamo dimostrare che il nostro posto è in A2: non sarà facile, partiremo come sempre con umiltà, puntando innanzitutto alla salvezza. Dovremo lavorare tanto e fare tanti sacrifici, i ragazzi sono già preparati mentalmente a questo, e sono convinto che insieme riusciremo a fare un buon lavoro. Per me è la prima volta in serie A2, da allenatore, e non vedo l’ora di iniziare e confrontarmi in questa categoria».

Il girone

Il C.S. Plebiscito è inserito nel girone Nord insieme a: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, RN Arenzano, RN Camogli, Sportiva Sturla, Torino 81, Vela Nuoto Ancona.