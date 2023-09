Chiude in Prà la settimana dello sport su ghiaccio targato Suzuki

Chiude domani, 17 settembre, il Suzuki Ice Camp - Festival del Ghiaccio promosso dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio questa settimana da martedì a giovedì in Prato della Valle e fino a domani sera al Centro Sportivo Plebiscito. Tutti i bambini e ragazzi, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, potranno provare gratuitamente, seguiti da tecnici federali, gli emozionanti sport invernali come pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità e curling oltre alle discipline paralimpiche para ice hockey e wheelchair curling.

Gli appuntamenti

Alle 12.30 si potrà assistere gratuitamente anche alla partita di hockey su ghiaccio under 19 tra Plebiscito Vawes e Junior Teams. Ai partecipanti verrà consegnato il materiale tecnico necessario per cimentarsi nelle varie discipline (caschi, sottocaschi, pattini) e sarà richiesto soltanto un abbigliamento sportivo). Agli interessati verrà consegnato anche un voucher per continuare a praticare gratuitamente la disciplina preferita fino alla fine dell'anno con i corsi attivati dalle società affiliate alla Federazione aderenti al progetto.