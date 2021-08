Chiuso il torneo di Bagnoli, a Scodosia si esibiscono gli ATP

A Bagnoli di Sopra si è concluso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile limitato al 4° gruppo diretto da Massimiliano Fabris con la supervisione di Eva Contin. Su 70 tennisti in lizza, questi gli esiti. Nel maschile Matteo Fenza del San Paolo in due set su Luca Piccolo del Pool Time. Terzi posti per Riccardo Salvan del Tc Padova e per il cittadellese Stefano Bizzotto del Città dello Sport. Nel main draw con due vittorie si sono distinti l’under 18 del Chioggia Giorgio Ferigutti e Giulio Carini del Camisano. Nel femminile Sofia Mioni è riuscita ad imporsi al tie-brak su Emanuela Brun. L’under 16 del Montecchia è riuscita a non farsi imbrigliare dall’esperta Brun del Fossò. Terze la vicentina Virginia Converio e la veneziana Miruna Andreea Spirleanu. Nel draw si è distinta Elisa Boffo che dopo esservi approdata dopo tre vittorie è riuscita ad impegnare nel primo set la vincitrice. La tennista under 14 Boffo già pronta per la terza categoria da parecchie soddisfazioni al suo club, il Brenta Sport di Vigonovo.

Sabato 28 agosto con inizio nel pomeriggio nei Colli Ovest presso il Tc Casale di Scodosia Torneo esibizione di alto livello. Alle 18 una dimostrazione di gioco con 2 ragazzi Under 12 Diego Terzo del Monselice ed il coetaneo vicentino Mattia Galassi faranno da apripista alla vera e propria spettacolare esibizione. Due semifinali e una finale che presumibilmente si terrà verso le ore 20.00. Si affronteranno Franco Gabriel Agamenone con Hernan Gonzalo Casanova e Valentin Kuchen Salomon con Alex Barrena. Tutti players visti in lizza nei Challenger Atp, ma mai in questa zona tutti assieme commenta il presidente del circolo organizzatore Filippo Piemonte. Al Tc San Paolo in Via Canestrini ultima tappa del Tennisdance circuit, che è in svolgimento fino 05/09. Sotto l’occhio vigile di Gianluca Saccari e Attilio Galvani sono 140 i tennisti che tra singolari e doppio maschile e misto cercheranno di trovare gli ultimi punti utili per il master finale.