Il Citta accarezza il sogno ma in serie A ci va il Venezia

Il gol di Federico Proia al minuto '26 ha acceso una partita incerta fino all'ultimo, ma il miracolo non si è avverato. Il gol di Bocalon al '93, veneziano doc, chiude una partita sospesa e incerta fino alla fine. Finisce uno a uno con tanti rimpianti per i granata, soprattutto per quanto, poco, fatto nella gara di andata.

La partita

Sono gli arancioneroverdi del Venezia a guadagnare la promozione per la massima serie. La finale di ritorno è stata una partita che dire combattuta è dire poco. Una vera e propria battaglia, con i granata in pressing per tutto il primo tempo e buona parte del secondo. La gara è nervosa, ricca di contrasti. Iori fino a che regge fisicamente, illumina il gioco. Nel primo tempo l'inerzia del match è tutta per i granata. Gli arancioneroverdi sono in grave difficoltà, per di più chiudono il primo tempo in 10 per una sciocchezza di Mazzocchi, che riesce a prendere una doppia ammonizione in meno di un minuto.

Impresa

Il secondo tempo comincia come è finito, con il Cittadella che mantiene il pallino del gioco, che cerca in tutti i modi di segnare il gol del 2 a 0. Ma le forze cominciano a mancare, il nervosismo cresce sempre di più e il vicentino Orsato dispensa qualche cartellino per tenere a bada i giocatori. I padroni di casa calciano il primo corner al minuto '89, il Citta ne ha tirati sette, dopo aver difeso per tutto il secondo tempo il vantaggio conseguito all'andata riescono a prendere fiato. Poi, nei quattro i minuti di recupero, pochi secondo Venturato visto che ci sono stati nove cambi nel secondo tempo, arriva il gol di Bocalon, con un tocco ravvicinato. E' il punto dell'uno a uno, il gol decisivo che decide l'ultimo posto ultile per la massima serie. Il Venezia torna in A dopo diciannove anni, al Citta non riesce l'impresa.