Il Citta batte anche l'Entella: è la terza vittoria di fila

Terza vittoria di fila per il Cittadella, che dopo Chievo e Lecce batte anche l'Entella. La squadra granta sale a 56 punti in classifica con vista playoff

E' bastato un utogol di Federico Bonini, che nel tentativo di anticipare Ogunseye ha infilato il proprio portiere. Il giocatore dell'Entella voleva intervenire sul cross teso di Donnarumma che arrivava da sinistra, ma il suo l'intervento sotto porta invece che sbrogliare la situazione provocava l'unica rete del match.

La partita

Avvio equilibrato, la partita si accende, se così si può dire, solo al 18′ quando Gargiulo protesta per un presunto fallo subito nei pressi della linea d’area. Succede poco o nulla fino a quando, al 4′ della ripresa i granata passano grazie alla una deviazione maldedstra di Bonini. Il Citta si rende pericoloso più volte anche se rischia qualcosa fino a quando gli avversari non rimangono in dieci. Terza vittoria di fila per il Cittadella, che dopo Chievo e Lecce batte anche l'Entella. La squadra granta sale a 56 punti in classifica con vista playoff.