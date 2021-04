Il Citta non vince più. Solo un pari al Tombolato con la Reggina

Nel pomeriggio di Pasquetta si sfidano Cittadella e Reggina al Tombolato. Per alimentare le speranze di accedere ai play off entrambe avrebbero bisogno di una vittoria, ma alla fine ne esce un pari, neppure troppo esaltante.

La partita

Il primo tempo è molto equilibrato, i primi minuti passano con le due formazioni che si studiano e cercano di imporre i propri ritmi. Buon inizio comunque della Reggina, che sembra arrivare sempre prima sul pallone rispetto ai granata padroni di casa. Col passare dei minuti arrivano anche le prime occasioni da rete, ma Edera da un lato e Tsadjout dall’altro non riescono ad essere incisivi. Il Citta però passa a inizio ripresa con Beretta, che ben servito da Tsadjout appoggia comodamente in rete. Il vantaggio però non dura molto, tanto che al sessantesimo la situazione è di nuovo in parità. Un minuto prima infatti, a seguito di un calcio di punizione ben calciato, è Bianchi ad avere la più nitida delle occasioni, e non sbaglia. Il risultato non cambia più fino al termine. Per il Cittadellla è ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria.