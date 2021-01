Il Citta vince a Reggio e vola con un gol come nei cartoni di Holly e Benji

Il Cittadella compie un altro passo in classifica, vince 2-0 al Mapei contro la Reggiana e agguanta il Monza in classifica. Ma di questa partita si parlerà, soprattuto per come ha segnato il gol che ha messo al sicuro il risultato. Un gol da cartoon. Reggiana Cittadella è il recupero della quinta giornata del campionato di Serie B. I tre punti sono importanti perché proiettano i granata al terzo posto in classifica, alle spalle di Empoli e Salernitana.

Holly e Benji

Per quelli che conoscono di Holly & Benji, i campioni della Newteam le cui vicende sono state trasmesse in tv nella seconda metà degli anni Ottanta, il gol di Ogunseye non può che richiamare al famoso quanto improbabile "tiro combinato", che appunto solo nei cartoni si era visto. Poi però succede che, al '20 del secondo tempo, Vita e Ogunseye si sono precipitati sul pallone contemporaneamente e di fatto hanno tirato assieme facendo gol. E' la rete del 2-0, che a norma di regolamento viene assegnata a Ogunseye in quanto è stato l'ultimo a colpire il pallone.

La partita

Il Cittadella è passato in vantaggio dopo appena 9 minuti: Tavernelli sfrutta un errore di Gatti in uscita e serve Proia, che batte il portiere reggiano, Cerofolini. Il Citta sfiora il raddoppio sul finale del primo tempo, e colpisce anche un palo con Vita, con un destro dal limite dell'area. Nella ripresa il Cittadella il gol che abbiamo raccontato e l'espulsione di Zamparo che lascia i padroni di casa in dieci e rende ancor più agevole il compito del Cittadella. Il gol può forse accendere la fantasia e riportare alla memoria di Holly e Benji, ma per il resto la partita è stata tutta fuori che in salita, al contrario di quelle della Newteam.