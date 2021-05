Il Cittadella elimina il Brescia: lo aspetta il Monza di Berlusconi e Balotelli

Play off Serie B: Brescia battuto uno a zero in casa dai granata grazie a un gol di Federico Proia al 40'. del primo tempo. L'inizio della partita è slittato di mezz'ora per problemi al VAR

Brescia battuto uno a zero in casa con un gol di Federico Proia al 40'. Il sogno del Cittadella continua, ora lo aspetta il Monza di Berlusconi e Galliani. Per i granata si tratta della sesta partecipazione ai playoff, la quinta consecutiva: nonostante questo, però, non sono mai riusciti a raggiungere la Serie A. Curiosità, l'inizio della partita è slittata di mezz'ora per problemi al VAR.

La partita

Nonostante il maggior possesso palla dei lombardi, gli uomini di Venturato hanno contenuto sempre troppi affanni le iniziative offensive degli ospiti. La gara alla prima vera occasione da rete, la sbloccano. Il gol arriva con il colpo di testa vincente di Proia su assist preciso di Rosafio. Nella ripresa gestiscono il risultato riuscendo a controllare tutte le iniziative offensive del Brescia che non riesce a trovare il pari. Il Brescia, per passare il turno avrebbe dovuto battere il Cittadella, che invece anche col pari si sarebbe ugualmente qualificato.