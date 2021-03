Cittadella, a Empoli è 1 a 1

Un risultato positivo per la squadra di casa che allunga la sua serie positiva ma che tiene in corsa per le posizioni di testa anche la squadra di Venturato

Al Castellani la capolista Empoli pareggia in casa contro un coraggioso Cittadella. Un risultato positivo per la squadra di casa che allunga la sua serie positiva ma che tiene in corsa per le posizioni di testa anche la squadra di Venturato. Rimane quindi assolutamente aperta la corsa per i granata, sia per i play off che per la promozione diretta.

La partita

Il match è molto combattuto anche se con ritmi abbastanza bassi da entrambe le squadre. E' soprattutto il Cittadella in avvio di primo tempo a mettere in difficoltà i toscani che però sono abili a sbloccare la partita con Bajrami. L'Empoli gioca di rimessa per larghi tratti del match, non sfruttando però le occasioni per chiuderla. Nella ripresa la sfida è più aperta: i veneti non regalano molti spazi alle ripartenze avversarie, continuando a spingere e a trovare il pareggio con Proia che trova il gol in seguito a un calcio d'angolo. Non si romperà più l'equilibrio del secondo tempo, con i granata sempre propositivi ma imprecisi davanti alla porta e un Empoli poco incisivo. Così le due squadre impattano in un pareggio utile perlopiù per il morale degli ospiti.