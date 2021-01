Cittadella fermato a Chiavari: si impone l'Entella con un gol nel primo tempo

Si impone per uno a zero l'Entella al Comunale di Chiavari, nel match che vedeva impegnati i granata del Cittadella. Una battuta d'arresto che alla lunga può non preoccupare anche perché la squadra di casa, alla terza vittoria consecutiva dopo che non ne aveva conquistata mai una, ha segnato nell'unica occasione di tutto il primo tempo.

La partita

L'Entella infatti passa in vantaggio alla prima vera azione offensiva, dopo essersi difesa per tutto il primo tempo dagli attacchi del Cittadella. Lo fa con un'azione di contropiede che mette Mancosu nelle condizioni di entrare in area e, con il destro, battere Kastrati sul suo palo. Il Cittadella ha condotto il gioco per tutto il primo tempo, senza peró mai rendersi veramente pericolosa in area avversaria. Nella ripresa i granata hanno provato a trovare il pareggio per tutta la frazione di gioco. L'occasione più clamorosa per pareggiare la traversa colpita da Ogunseye.