Cittadella Monza, tutto pronto per la sfida d'andata al Tombolato

La semifinale d’andata dei playoff di Serie B che vede opposte Cittadella e Monza si giocherà lunedì 17 maggio 2021 allo stadio Tombolato. Il calcio di inizio del match è programmato alle ore 18.30. Le semifinali dei playoff di Serie B prevedono gare di andata e ritorno. In caso di parità complessiva, a guadagnarsi la finale sarà la compagine che meglio si è piazzata in classifica. La sfida di ritorno si giocherà giovedì 20 maggio al Brianteo.

Statistiche

Nessuna squadra ha giocato più partite di playoff di Serie B del Cittadella (13, come il Brescia), anche se i granata non sono mai riusciti a guadagnare la promozione. Il Monza disputerà la sua prima gara di playoff di Serie B, anche se nel 1978/79 aveva giocato uno spareggio per la promozione contro il Pescara, in cui fu sconfitto per 2-0. C'è un solo ex della partita, si tratta di Davide Diaw che ha all’attivo ben cinque gol in sei presenze nei playoff di Serie B, tutte reti segnate con la maglia del Cittadella. La semifinale di andata sarà arbitrata da Ayroldi, al Var invece ci sarà Doveri.

Monza

La squadra di Berlusconi, che sabato 15 maggio è stato dimesso, nel tardo pomeriggio, dall’Ospedale San Raffaele di Milano, era partita con grandissime ambizioni. Una rosa importante, le stelle Boateng e Balotelli su tutti insieme a giovani promettenti come il padovano Davide Bettella, che però non è riuscita nell'impresa della qualificazione diretta. Il tecnico Cristian Brocchi ha infatti potuto lavorare con tutto il gruppo, escluso il Lamanna che rientrerà solo nella prossima stagione, compreso l'esperto difensore centrale, Gabriel Paletta, che aveva dovuto saltare la sfida contro il Brescia.