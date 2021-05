Cittadella Venezia, il derby veneto di B finisce 1 a 1. Ora testa ai play off

Il campionato di Serie B 2020-2021 è tornato nuovamente in campo per disputare la trentottesima e ultima giornata di campionato. Finisce uno a uno il derby tra due club che si giocano nella post season la possibilità di raggiungere la A

Il campionato di Serie B 2020-2021 è tornato nuovamente in campo per disputare la trentottesima e ultima giornata di campionato, come sempre molto equilibrato e aperto ad ogni soluzione. Con inizio alle 14:00, si è disputato il derby veneto, Cittadella Venezia, allo stadio Tombolato. Turn-over massiccio da parte del tecnico dei granta, Venturato, tanto che Tsadjout è l'unico superstite della squadra titolare. Spazio quindi alle seconde linee, per salvaguardare i diffidati in ottica play off. Il Venezia, quinto, e il Cittadella, sesto, sono già certi di partecipare alla post season.

La partita

Il primo tempo si chiude con il vantaggio, meritato, degli arancioneroverdi, che sono andat vicini al gol diverse volte con Bjarkason e Bocalon. E' proprio quest'ultimo che riesce poco dopo la mezz'ora di gioco, al '33, a trovare la rete su imbeccata di Dezi. Il Citta ci prova pure a rimettere le cose a posto ma senza grossa convinzione. Nella ripresa ci pensa il trequartista Baldini a ripagare la fiducia di Venturato con un gran destro dai venti metri fissando il risultato di 1 a 1. Il Cittadella poco dopo sfiora la rete del sorpasso con una bomba di Cassandro da oltre i venticinque metri che però colpisce la traversa.

Play off

Sarà il Brescia l'avversario dei granata. Appuntamento giovedì, "gara secca" alle 18.00 al Tombolato. La vincente andrà a sfidare il Monza di Berlusconi e Galliani. Il Venezia affronta invece il Chievo, ad attendere la vincente il Lecce. C'è quindi ancora molto da giocare prima di sapere chi sarà promosso in Serie A con Empoli e Salernitana.