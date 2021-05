Cittadella Venezia, il primo round per la A al Tombolato

Si gioca al Tombolato alle 21 e 15, in diretta su RaiSport e Dazn, il derby veneto d'andata delle finali play off del campionato di serie B. Una sfida che può riscrivere la storia dei due club

Un derby veneto per la serie A, chi lo avrebbe mai detto a inizio campionato. Si gioca al Tombolato alle 21.15 la sfida d’andata della finale meno prevedibile tra quelle pronosticabili. Cittadella e Venezia si dicono pronte alla doppia sfida che per entrambe può riscrivere la storia del club. Per i granata sarebbe una prima volta, per gli arancioneroverdi un ritorno dopo il 2001. Rai e DAZN, trasmetteranno la partita in diretta, niente pubblico, non è stato concesso neppure l’ingresso a mille spettatori.

Occasione

Monza e Lecce, partivano all'inizio campionato con i favori del pronostico. Le due compagini venete hanno avuto quindi la meglio su due squadre che che erano quasi obbligate a raggiungere la promozione. La doppia sfida tra granata e lagunari diventa una grande occasione per entrambe, ma bisogna fare i conti con le energie spese e quelle a disposizione. E' 'aspetto che più preoccupa i due tecnici.

La sfida

I granata recuperano tutti gli uomini a parte Benedetti, per i lagunari qualche problema in più. «C’è qualche segnale di stanchezza – mette le mani avanti il tecnico dei lagunari Paolo Zanetti - ma credo valga anche per il Cittadella. Recuperare le energie diventa vitale perché il dispendio psicofisico è altissimo. Vogliamo a tutti i costi questo obiettivo, abbiamo lottato tanto per arrivare fino a qui e vogliamo arrivare fino in fondo». La pensa così anche mister Venturato, che proprio di un calo di energie parla riferendosi al finale della gara di Monza: «Dobbiamo essere molto bravi a interpretare entrambe le partite nel corso dei 180 minuti. Andiamo a giocare con una squadra con una grande identità e che ha due risultati a disposizione. avere la serenità e la lucidità di giocare per quelle che sono le nostre caratteristiche».