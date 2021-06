Cittadella - Venturato, fine della favola

E' ufficiale, Roberto Venturato non sarà alla guida dei granata nella prossima stagione. Lo annuncia la stessa società: «Le strade del Cittadella e di mister Roberto Venturato si dividono». Al suo posto Edoardo Gorini.

Risoluzione

Dopo una pausa di riflessione, infatti, nella giornata di ieri il tecnico ha deciso di non continuare il suo percorso con il nostro Club. Si chiude così dopo 270 partite e 6 stagioni l’avventura del mister trevigiano sulla panchina granata. A Roberto i nostri migliori auguri per il prosieguo di carriera e un grande grazie per aver contribuito in modo determinante a portare così in alto i nostri colori». Il divorzio era nell'aria da qualche giorno, come aveva fatto capire il d.s. Marchetti che ha già svelato il sostituto: «Al suo posto ci sarà Gorini, non lo abbiamo ancora annunciato perché deve prima iscriversi al Supercorso di Coverciano. Una volta fatto questo, verrà dato l’annuncio ufficiale».