Al Citta il big match col Frosinone

Al 'Tombolato' il big match della Serie B termina 1-0 a favore dei padroni di casa la sfida con i ciociari, sotto nel punteggio al tramonto del primo tempo con la rete di Ogunseye. Il Cittadella imponendosi nello scontro diretto col Frosinone continua a volare e si porta a -2 dalla Salernitana grazie alla quarta vittoria consecutiva. La squadra guidata da Venturato, non presente in panchina perché positivo al Covid fa a meno di nove giocatori, positivi anch'essi, e scendendo comunque in campo porta a casa un'importante vittoria.