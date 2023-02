Padova città europea dello Sport 2023, insediato ufficialmente il comitato organizzatore

Si è insediato ufficialmente il Comitato Organizzatore di Padova Città Europea dello Sport 2023. Il Comitato, che ha funzioni consultive, è presieduto dall’assessore allo Sport Diego Bonavina e raccoglie le diverse espressioni dello sport cittadino.

Comitato organizzatore

Ne fanno infatti parte Paolo Sacerdoti, Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sportive e Giovanili; Antonio Paoli, Pro Rettore Sport e Benessere dell’Università di Padova; Rossano Galtarossa, delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI; Nicolò Toscano per il Comitato Italiano Paralimpico CIP; Stefano Camporese di Sport e Salute, componente e tre rappresentanti del mondo degli Enti di Promozione Sportiva: Daniele Rago, Katiuscia De Medio ed Elisabetta Mastrosimone. Prevista anche la possibilità di invitare degli uditori alle riunioni del Comitato (alla prima era presente Marco Illotti, sempre per gli EPS).

Diego Bonavina

Afferma l'assessore Diego Bonavina: «Abbiamo iniziato un percorso che farà bene allo sport e a Padova. Il Comitato mette insieme competenze, esperienze e professionalità diverse che ringrazio per essersi messe a disposizione della città. Il suo ruolo sarà soprattutto quello di promuovere e valorizzare le attività e gli eventi legati a Padova Città Europea dello Sport, coordinando le richieste che arrivano dal ricco tessuto di associazioni padovane. Le idee sono molte e altre ne nascono dal confronto. In questo momento facciamo i conti con la difficoltà nell’investire risorse. Per questo chiediamo anche ai privati di aiutarci: su Padovanet è già presente un avviso per la ricerca di sponsorizzazioni (https://www.padovanet.it/ informazione/ricerca-di- sponsorizzazioni-di-natura- finanziaria-%E2%80%9Cpadova- citt%C3%A0-europea-dello- sport)».

Primi appuntamenti

Uno dei compiti del Comitato è quello di coordinare il calendario degli eventi che si presenta già corposo. Tra questi, oltre ad appuntamenti classici come il Trofeo Luxardo di scherma e la Pink Run (a maggio), la Padova Marathon ad aprile e il Meeting Città di Padova a settembre, sono previste diverse novità. Per la scherma previsti anche i Campionati Italiani under 20 femminili, mentre la grande ginnastica artistica ha già due eventi in calendario: la Coppa Campioni Nazionale maschile a giugno e i Campionati Italiani assoluti maschili e femminili a settembre, con un incontro della nazionale nella stessa occasione.

Sport paralimpico

Non mancherà lo sport paralimpico, con i Campionati Italiani assoluti di atletica Fispes, i campionati italiani di bocce e una nuova manifestazione multisportiva a ottobre. Attenzione anche agli sport emergenti, con i Campionati Europei under 20 di ultimate frisbee e Campionati Europei anche per il roundnet, oltre a un grande evento di padel che verrà annunciato nel dettaglio a breve. Oltre allo sport agonistico ci sarà grande attenzione per la cultura e la formazione, grazie in particolare alla collaborazione con Università di Padova e Centro Servizi Volontariato. Con gli Enti di Promozione sportiva invece si punta alla promozione dello sport sul territorio coinvolgendo anche le Consulte di Quartiere. «Abbiamo altre sorprese in serbo - conclude l’assessore Bonavina - che sveleremo a breve. Stiamo seguendo tante altre manifestazioni e le richieste di collaborazione continuano ad arrivare. Ci sono dei progetti davvero importanti sul tavolo e siamo impegnati su tutti i fronti. Vogliamo che questo 2023 sia un anno speciale per lo sport padovano, che possa lasciare anche una traccia concreta anche per il futuro».