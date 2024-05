Chiuso il "Commit Open Wheelchair 2024", il torneo internazionale di tennis in carrozzina

Si è concluso alla Canottieri Padova il "Commit Open Wheelchair 2024", quinta edizione del torneo internazionale su carrozzina Itf di grado 3 con montepremi da 14.000 dollari del circuito “Uniqlo Wheelchair Tennis Tournament”, organizzato dall’associazione L’Onda A.S.D. in collaborazione con il circolo di via Polveriera. Finali molto combattute hanno concluso il ricco tabellone di incontri del terzo torneo più importante d’Italia guidato dal giudice arbitro Fabio Buccolini con atleti in arrivo da tutti i continenti che hanno giocato molti match su terra battuta al chiuso a causa del maltempo che ha imperversato tutta la settimana.

Ranking

Sia nel singolare maschile che femminile i vincitori erano sfavoriti dal pronostico in base al ranking, ma hanno dato prova di essere in un grande stato di forma. Alle cerimonie di premiazioni erano presenti il presidente dell’associazione L’Onda A.S.D. Stefano Lubian, il direttore del torneo Vladimiro Amato, il presidente della Canottieri Padova Andrea Massaggia, il vicepresidente della Fitp Veneto Alessandro Zambon e l’assessore cittadino allo Sport Diego Boanvina. Fuori campo, durante la cena di gala, il Presidente del Comitato Paralimpico Regionale Ruggero Vilnai ha premiato con la Stella al Merito Sportivo del Coni Francesco Valentini, primo promotore dei tornei wheelchair in Veneto.