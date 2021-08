Competizione ciclistica "Classica delle due province Noventa Padovana-Enego" - XV edizione

Il Gruppo ciclistico noventana organizza una gara ciclistica dilettantistica, lungo un percorso di 104 km, riservata alla categoria juniores.

Il percorso della gara prevede il transito lungo alcune vie del Comune di Padova domenica 8 agosto, tra le ore 14 e le 15 circa.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Orari e vie interessate dal percorso

Partenza: ore 14 dal Parco Vecchia fornace, via Noventana - Noventa Padovana (Pd).

Transito lungo le vie di Padova: tra le ore 14 e le 15 circa, lungo via Dante di Nanni, via San Marco - tratto compreso tra via D. Nanni e via Friburgo -, via Friburgo, cavalcavia Antonio Grassi, via Jacopo Avanzo, via Annibale Da Bassano, cavalcavia Camerini, via Sacro Cuore, via Altichiero.

Arrivo: ore 17.30 alla Baita monte Lisser - Enego (Vi).

Per informazioni

Asd Gruppo ciclistico noventana

telefono 049 8936845

cell. 347 9450571

email gruppo.ciclistico.noventana@virgilio.it

https://www.padovanet.it/evento/competizione-ciclistica-classica-delle-due-province-noventa-padovana-enego-xv-edizion

https://www.federciclismo.it/it/race/15-classica-delle-due-province-noventa-padovana-enego-arrivo-localita-/156513/