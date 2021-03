Continua la serie positiva della Cellini. Due punti essenziali per la corsa alla salvezza

Una partita con alti e bassi che lascia il segno e porta la Cellini Padova a quota 9 punti, superando nello scontro diretto il Leno. Un risultato che porta le atlete di Mister Saadi a sperare in una sempre più palpabile scalata verso la salvezza, considerato che deve anche recuperare una gara.

Prestazione

Una partita non scontata fino al fischio finale, che ha visto da subito le bresciane alla ricerca della vittoria ma, dopo uno studio iniziale da parte delle padovane, le sorti della partita si sono determinate grazie ad una ottima prestazione delle azzurre Bevelyn Eghianruwa (11 reti) e Carelle Djiogap (9reti). Grazie alla loro complicità e ad azioni ad “alta velocità”, sono riuscite a trovare gli spazi tra i sei metri avversari. Una difesa, quella del Leno, che ha cercato da subito di frenare l’avanzata del terzino d’oro della Cellini Vanessa Djiogap lasciando così scoperti spazi utili anche alle ali Giorgia Meneghini e Fatima Arubi per incursioni che hanno creato ancora più scompiglio nella difesa bresciana.

La partita

Partita letta con attenzione dalla Cellini Padova che è riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio 17-13. Cuore e grinta in campo anche da parte del Leno che, nonostante un’impeccabile Nerea Costanzo Serratto (17 reti per il capitano bresciano), non è riuscito nella rimonta finale. Nel secondo tempo, a supporto del capitano del Leno, arriva anche Valeriia Kryllova, protagonista del colpo di reni finale che non è bastato però ad espugnare il Palafarfalle di Padova, grazie ad una difesa centrale serrata da parte di Martina Bearzi e delle sorelle Djiogap Vanessa e Carelle. Spazio nel secondo tempo anche per la giovane Angela Prela che mette a segno 2 gol fondamentali per l’allungo finale sul Leno. Una Cellini Padova corale, tatticamente coordinata e imprevedibile nella ripartenza dai nove metri, fattori fondamentali per questa vittoria (35 - 32) che rimette le sorti del campionato nelle mani di tutte le squadre in gara, per un campionato aperto e che lascia sperare in continue emozioni forti per gli appassionati e tutti i sostenitori della squadra patavina.

Risultato finale: Cellini Padova 35-32 Leno.

CELLINI PADOVA (r=reti) : 18Aroubi, Fatima r2; 10Aroubi, Sara; 6Bearzi, Martina r3; 15Broch, Martina; 11Damean, Marcela; 3Djiogap, Yvana; Djiogap, Carelle (K)r9; 14Djiogap, Vanessa r6; 20Eghianruwa,Serena; 8Eghianruwa, Bevelyn r11; 22Enabulele, Sonia ; 7Lincetti, Elisa; 17Meneghini, Giorgia r1; 19Prela, Angela r2; 13Scolaro, Chiara (VK) r1. All. Saadi A.

LENO (r=reti): 43Andreani, Sara (VK); 24Anelli, Lara Andrea; 21Convalle, Giorgia; 7Costanzo Serratto, Nerea Michelle (K)r17; 17D'Ambrosio, Giuseppina r1; 23De Angelis, Maria; 5Francesconi, Annagiulia r5; 77Kyryllova, Valeriia r6; 19Lanfredi, Olga; 25Lavagnini, Giulia Maria; Lavagnini, Mara; 14Pedrotti, Anna r1, 95Ramazzotti, Romina; 11Toninelli, Elisa; 22Turina, Francesca r2.All. Bravi G.

CLASSIFICA Seria A Beretta Femminile: Jomi Salerno 32 pti (17 partite), Brixen Sudtirol 32 (19), Mechanic System Oderzo 30 (18), AC Life Style Erice 26 (18), Cassa Rurale Pontinia 22 (17), Alì-Best Espresso Mestrino 22 (18), Ariosto Ferrara 18 (19), Guerriere Malo 16 (20), Cassano Magnago 10 (18), Cellini Padova 9 (18), Leno 7 (18), Nuoro 6 (19), Santarelli Cingoli 4 (15).