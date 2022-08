Coppa Italia, il Padova subito fuori ai preliminari

Un risultato un po' troppo pesante per un Padova che nel neutro di Salerno ha affrontato il Bari nel primo turno di Coppa Italia.

3 - 0

Un 3 a 0 forse un po' troppo severo anche se le reti prese, le prime due nella prima mezz'ora del primo tempo, l'ultima in pieno recupero, confermano alcune lacune difensive. Perché il Padova di mister Cadeo ci prova eccome a far male al Bari, ma lascia degli spazi che per una squadra di categoria superiore sono un invito a nozze.

La partita

Per sbloccare la partita ci vuole comunque un colpo speciale, come il tiro di Ruben Botta che si infila all'incrocio sul secondo palo dove neppure Donnarumma è potuto arrivare. L'argentino, una meteora in serie A a dispetto delle attese, dieci anni dopo è un giocatore che può fare la differenza in serie B. E' lo stesso Botta a lanciare Cheddira in campo aperto per il due a zero. Ci sono due parate di Caprile, neo acquisto del Bari, che negano il gol ai biancoscudati. In entrambi casi su due conclusioni su punizione. Prima Russini ma soprattutto Curcio a inizio ripresa impegnano non poco il portiere del Bari. Peccato poi per il terzo gol subito che rende un po' troppo pesante la sconfitta.

Padova

L’atteggiamento offensivo che chiede Cadeo non può che essere apprezzato, ma gli equilibri tattici sono ancora da registrare per questo la difesa, anche staseram è andata più volte in difficoltà. Un aspetto che già nell'amichevole con lo Spezia si era percepito. Fa invece ben sperare l'atteggiamento sempre propositivo della squadra biancoscudata.