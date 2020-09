Calcio Padova, nuovo caso di positività al Coronavirus per un giocatore del settore giovanile

Il Coronavirus torna a far capolino nello sport cittadino: il Calcio Padova informa infatti che al termine della scorsa settimana un giocatore delle giovanili biancoscudate ha manifestato sintomi riconducibili al Covid-19.

Coronavirus

Come si legge nel comunicato "Il Calcio Padova ha subito provveduto ad avvisare l’Ulss competente e tra venerdì e sabato il giocatore è stato sottoposto a doppio tampone che ne ha confermato la positività. Per tale motivo, in ottemperanza al protocollo sanitario disposto dalla federcalcio e dal governo, i giocatori della squadra Berretti presenti con lui agli allenamenti si sottoporranno ad isolamento fiduciario in attesa di comunicazioni da parte delle autorità competenti. Le tempistiche e le procedure di gestione della situazione saranno stabilite direttamente dall’ufficio igiene della Ulss. Nessuna delle persone interessate è venuta a contatto con tesserati della prima squadra".