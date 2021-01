Il Covid-19 colpisce lo sport: un nuovo positivo nel Calcio Padova, sei casi nel Petrarca Rugby

Il Coronavirus, si sa, colpisce tutti indifferentemente. Anche gli atleti professionisti.

Calcio Padova

Salgono a tre le positività in casa Calcio Padova. Questa la nota del club biancoscudato: "Il Calcio Padova informa che in data odierna la prima squadra ha ripreso gli allenamenti. I tamponi molecolari ai quali e' stato sottoposto il gruppo squadra prima della ripresa hanno evidenziato la positività di un calciatore, asintomatico, che e' stato posto in isolamento, con la stessa procedura seguita per i due casi rilevati nel precedente ciclo di test preventivi".

Petrarca Rugby

Va peggio all'Argos Petrarca Rugby, che conta sei positivi. Questa la nota della società: "I tamponi antigenici effettuati il 31 dicembre hanno riscontrato 5 positività nel gruppo squadra del Petrarca Rugby. Per gli interessati, poi, è stato effettuato, come richiesto dal protocollo Fir, il tampone molecolare. Inoltre, sempre nel gruppo squadra, è stata riscontrata anche una positività al test molecolare, che richiede che tutto il gruppo squadra venga sottoposto all’esame del test molecolare".