"Corri X Padova", appuntamento rimandato causa pandemia

Una notizia che era nell'aria ma ora c'è anche l'ufficialità. Visto il perdurare della situazione epidemiologica la Corri X Padova è sospesa fino al 31 marzo 2022, data attuale di conclusione dello stato di emergenza.

Corsa

Gli organizzatori di comune accordo stanno monitorando l'evolversi della situazione e daranno ulteriori notizie prima di tale data. «La volontà di tutti è quella di tornare presto a ritrovarsi e a correre assieme in sicurezza», hanno commentato.

Corri X Padova

La "Corri X Padova" è una corsa non competitiva, di fatto è un allenamento podistico (running e walking) collettivo, all'aperto, che si dovrebbe svolgere da novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni giovedì, in luoghi sempre diversi della città. La pandemia ha reso le cose più complicate. Solitamente vengono proposti tragitti, con percorsi predefiniti lungo le vie, le piazze, i parchi e gli argini cittadini, con la guida di atleti che fanno da "pacemaker" ai partecipanti. I "pacemaker" hanno andature differenziate, in modo che ogni runner/walker possa trovare il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. Le distanze variano dai 6 ai 10 km per il running e dai 4 ai 6 km per il walking.