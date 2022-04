Corsa alla B, Antonio Cassano: «Padova meglio attrezzata? Vada a giocare al Barbera e vediamo»

Mentre il Calcio Padova si trasferisce in Francia per preparare al meglio i play off che decideranno quale sarà la squadra a salire in serie B, si scatenano previsioni e pronostici per quello che sarà un appendice di stagione da vivere col fiato sospeso. Non è passato quanto ha detto Antonio Cassano.

Bobo Tv

Nel corso di ?Bobo tv?, il programma trasmesso su Twitch condotto da Bobo Vieri, Antonino Cassano si è appunto espresso in merito ai playoff di Serie C. Con la sua solita ironia ha fatto capire che la sua favorita è il Palermo. «Le squadre meglio attrezzate sono Padova e Reggiana? Vadano a giocare al ?Barbera? contro i rosanero, oppure a Catanzaro, e poi vedremo»

Lens

Nel frattempo i ragazzi allenati da Mister Massimo Oddo eseguiranno un ritiro in preparazione ai Playoff e lo faranno presso il Centre Tecnique et Sportif La Gaillette di Lens dal 28 Aprile al 6 Maggio. I biancoscudati sosterranno due sedute di allenamenti giornalieri ed affronteranno un?amichevole Mercoledì 4 Maggio alle ore 15:00 contro il Lens B allo Stadio Bollaert-Delelis (Lens, Francia).