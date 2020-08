Cricket: Battuta d’arresto per il Royal Padova

Giornata da dimenticare per il Royal Padova, che domenica 9 agosto, incappa in una doppia sconfitta casalinga contro il Venezia Cricket Club e deve cedere la testa della classifica al Trentino. Se in gara 1 la squadra di Manoj Rodrigo si era arresa ai lagunari solo alla penultima palla, in gara 2 il divario è stato invece maggiore. E così il Royal deve cedere la vetta al Trentino. L’altra squadra della nostra città, il Padova, ha invece osservato un turno di riposo. A due giornate dal termine comunque, nel girone E del campionato italiano di cricket, tutto è ancora aperto e l’incertezza regna sovrana.

GARA 1: Royal Padova 166/4 perde da Venezia 170/6 per 4 wicket)

GARA 2: Venezia 214/8 batte Royal Padova 175/9 per 39 runs