Cricket, malgrado la sconfitta per il Padova è una finale storica

Lo scudetto femminile per la stagione 2020 va alla Roma, il secondo lockdown aveva imposto la sospensione della finale prevista per il 15 novembre. Per le venete rimane l’orgoglio di aver fatto la storia, prendendo parte alla prima partita di cricket femminile italiano trasmessa in live streaming.

Padova

Il Padova si era qualificato alla finale già lo scorso anno superando nel proprio girone le concittadine del Royal Padova e il Lucca. Il secondo lockdown aveva imposto la sospensione della finale prevista per il 15 novembre 2020. Paradossamente è stata una fortuna perché così le telecamere dell’European Cricket Network, hanno potuto trasmettere l’incontro in diretta. Le romane, più esperte e con ben 5 giocatrici che in passato avevano indossato la maglia della nazionale, hanno superato agevolmente il target di 50 punti messo a segno dalle venete, tuttavia hanno venduto cara la pelle. Sugli scudi soprattutto Rashini Sadunika che è stata premiata anche come miglior wicketkeeper della finale.

Impresa

Ciononostante resta l’impresa, non solo di essersi qualificate, ma anche di aver giocato una finale nel pieno di una pandemia, svegliandosi all’una di notte e facendo un viaggio di quasi 500 km in autobus con le mascherine e rispettando tutti i protocolli. Sacrifici che le atlete del Padova, alcune giovanissime e di grande talento, hanno fatto anche con la consapevolezza che lo sviluppo di questo sport passa anche da queste piccole grandi imprese.

Padova 50 all out perde da Roma 51/1 per 9 wickets

Padova: Rashini Sadunika (wk); Thilini Rupika; Strela Sajeevani; Anne Serena; Kusinara Chathuri (c); Himanshi Akarsha; Sweta Diwyanjali; Sriyani Fernando; Senuri Anuttara; Nirasha Kavindi; Ameesha Salani

Roma: Kumudu Peddrick (c); Teshani Araliya; Sharon Withanage; Dayana Samarasingha; Gayathri Batagoda; Thilini Fernando; Nalika Perera; Nimesha Asuramanage; Dishani Samarawickrama; Nadeeshani Rathnathilake; Sarah Sabelli