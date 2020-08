Cricket, per Padova la prima storica stracittadina

Nel 2020 Padova si sta affermando come la capitale del cricket del Nord-est. La città del Santo è infatti l’unica città veneta ad aver affiliato alla federazione ben due squadre: il Padova Cricket Club e il Royal Padova Cricket Club.

Corsa ai quarti

Inserite nel girone E del Campionato italiano di cricket, che in quanto sport non di contatto è ripreso a fine luglio, le due padovane sono ancora entrambe in corsa per qualificarsi ai quarti di finale. Domenica però si giocherà la prima storica stracittadina. Il campo in cui che ospiterà la doppia sfida (gara 1 è prevista alle 11.00 e gara 2 alle 15.30) è quello del Padova a fianco dello stadio Euganeo. Il Royal invece gioca le sue partite casalinghe nel campo di Via Andalusia. Davvero difficile fare pronostici.

Twenty20

Non ci sono precedenti ufficiali e il formato con cui si gioca, il twenty20 (120 lanci validi a testa chi fa più punti vince), non è solo il più spettacolare ma è anche il più imprevedibile. Entrambe però inseguono la doppia vittoria, perché anche un solo passo falso rischierebbe di favorire le rivali: il capoclassifica Trentino, che però osserva un turno di riposo, e il Venezia, che gioca contro i vicentini del Lonigo ancora alla ricerca della loro prima vittoria stagionale.

Classifica

La Classifica: 1° Trentino 103; 2° Royal Padova 94; 3° Venezia 77*; 4° Padova 62*; 5° Lonigo 26*. (*Venezia, Padova e Lonigo due partite in meno).