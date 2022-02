Il CT Daniele Bennati nel weekend a Padova con gli azzurri della BMX

Sarà un fine settimana straordinario quello che si vivrà all'interno della BMX Race Track Antenore di Padova dove sabato e domenica saranno nuovamente presenti gli azzurri della nazionale italiana BMX guidati nell'occasione non solo dal Commissario Tecnico della BMX Tommaso Lupi ma anche dal Responsabile della Squadra Nazionale Professionisti, Daniele Bennati.

Collaborazione

Una esperienza senza precedenti come sottolineato dal CT Tommaso Lupi: «Questa sarà la prima occasione per mettere in pratica la collaborazione con la nazionale professionisti su strada: Daniele Bennati ha iniziato a gareggiare proprio in sella alla BMX e, a partire da questa esperienza comune, è nata questa idea di condividere le conoscenze. Per questo motivo abbiamo organizzato questa due giorni: sabato mattina saremo in pista, ospiti dei Panther Boys Padova con la nazionale Juniores, Under 23 e Elite, e sarà presente anche Bennati. Nel pomeriggio abbiamo in programma un incontro per gli atleti della nazionali sulle esperienze di alto livello. Domenica mattina, poi, faremo una pedalata sulle bici da strada sui Colli Euganei insieme a Daniele Bennati. Si tratta di una collaborazione che non è mai stata messa in pratica prima ma che potrà dare alcuni importanti frutti per entrambi i settori perchè la BMX è alla base di tutte le discipline del ciclismo e il fatto che il CT della nazionale professionisti esca in bici con noi rappresenta un bel traguardo per tutto il movimento».

Nazionale

Entusiasmo alle stelle per questa importante occasione per tutto lo staff dei Panther Boys Padova del presidente Ezio Piovesan: «La nostra collaborazione con la nazionale italiana prosegue e per noi è un onore poter ospitare all'interno del nostro impianto questo evento. Le porte della BMX Race Track Antenore sono sempre aperte a tutte le società che vogliono far affrontare una esperienza ai propri ragazzi: il fatto che anche il Responsabile della Squadra Nazionale Professionisti abbia scelto di dedicare due intere giornate al nostro settore è un segnale importantissimo per la crescita dell'intero movimento. Ci tengo a ringraziare il CT Tommaso Lupi per aver pensato alla nostra pista per dare vita a questo raduno senza precedenti». Ad accogliere il gruppo azzurro per questa prima assoluta, insieme allo staff dei Panther Boys Padova, sarà presente anche l'Assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina da sempre vicino alle istanze del mondo del ciclismo ed in particolare della BMX.