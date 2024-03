Il Cus Padova perde ma si prende ugualmente un punto

Momento di flessione per il CUS Padova rugby che sul campo del Villadose subisce la quarta sconfitta consecutiva ma quantomeno raccoglie un punto di bonus contro i quattro conquistati dagli avversari. Un punto che permette alla formazione di Innocenti di salire a quota 21 dopo 16 giornate nel girone 3 di Serie B.

In casa dei rodigini il CUS ha sofferto particolarmente in mischia e non è stato in grado di far fruttare il buon avvio, culminato con la meta (non trasformata) realizzata al 12’ da Tridello. Il Villadose mette la freccia al 20’ quando va in meta e poi centra i pali. Una nuova meta non trasformata da Frangioni porta avanti il CUS al 29’, prima che un calcio di punizione dei padroni di casa mandi tutti all’intervallo sul 10 pari. A inizio ripresa il Villadose accelera e mette in ghiaccio la sfida trovando e trasformando due mete tecniche, una su una mischia e l’altra per un “in avanti” volontario. Nel finale la meta trasformata di Sartori permette al CUS di rendere meno amaro il punteggio e guadagnare il bonus. Prossimo appuntamento tra due settimane in casa contro il Rovato.